Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov’a Fahri Bilim Doktorluğu unvanı

Cumhuriyet Üniversitesi’nin davetlisi olarak dün Sivas’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov için bugün Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda Fahri Bilim Doktorluğu unvanı verilmesi için tören düzenlendi. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri tarafından müzik dinletisi sunuldu. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız eğitimde işbirliğinin önemine değinerek üniversite hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Ivanov’un öz geçmişinin okunmasının ardından Rektör Yıldız tarafından Ivanov’a cübbe giydirilerek Fahri Bilim Doktorluğu unvanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ivanov törende Atatürk ve Makedonya konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ivanov Atatürk’ün Makedonya’yı örnek aldığını ve çok önem verdiğinden bahsederek,"Atatürk, din ve devlet işlerini ayırarak egemenliği elde etmek ve dini yönetimi kaldırmak yoluyla üç buçuk yüzyıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmiştir. Siyasi dokuyu topyekün söküp atmış, monarşiyi cumhuriyete dönüştürmüş, imparatorluğu tek bir bölgeye indirgemiş, dinî devlet yapısını laik bir cumhuriyete dönüştürmüş, saltanatı kaldırmış, halifeyi görevden uzaklaştırmış ve Osmanlı İmparatorluğu ile tüm bağları reddetmiştir. Modern dönemdeki en büyük kültürel, siyasi ve sosyo-ekonomik dönüşümlerden birini gerçekleştirmiştir. Türkiye, ulusal ve laik bir devlet olarak işte böyle doğmuştur. Makedonya tüm bunların neresindedir? Makedonya, Atatürk’ün tüm bu değerleri öğrendiği pencereydi; karakterini ve dünya görüşünü şekillendiren ortamdı ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açacak olan fikirlerin büyümesine yardımcı olan bir yerdi" dedi.

Konferansın ardından Rektör Yıldız, Cumhurbaşkanı Ivanov’a Sivas’ın tarihi simgelerinden olan Çiftbaşlı Kartal’ın olduğu tablo hediye etti. Törene Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.