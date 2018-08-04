Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 09:11

Malatya’dan gelen heyet Gıda Bankası’nı gezdi

Sivas’ta ihtiyaç sahiplerine destek olan Hayat Ağacı Derneği, büyük alışveriş merkezi gibi görünümü, işleyişi ve kurumsal yapısı ile diğer illere örnek olmaya devam ediyor.

Malatya’dan gelen heyet Gıda Bankası’nı gezdi

04 Ağustos 2018 09:11


Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden bir heyet, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası’nı yerinde inceledi. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, misafirlere eşlik ederek, Gıda Bankası’nın gıda, giyim, temizlik ve benzeri gibi bölümlerini birlikte gezdi.


Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz, şimdiye kadar birçok il gezdiklerini belirterek, Sivas’ta ihtiyaç sahiplerine market ortamında alışveriş imkanı sağlayan Hayat Ağacı Derneği’nin, kurumsal olarak faaliyet gösteren bir sosyal yardım kuruluşu olduğunu görmekten dolayı memnuniyetini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç