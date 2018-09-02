Mangal ateşi çam ağaçlarını kül etti

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze 19 kilometre uzaklıkta bulunan Bostancık köyü yakınlarında çıktı. İddiaya göre, piknikçilerin yaktığı mangaldan tarlaya sıçrayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tarladan başlayan yangında alevler kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Ekipler engebeli arazide yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Dumandan etkilenenlere 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler 4 saat süren yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin dönüm arazi kül olurken yüzlerce çam ağacı da küle döndü.

Bostancık Köyü Muhtarı Halil Açıkgöz,"Piknikçiler gelmiş. Bende nişandan geliyordum yangını gördüm, haber verdim. Yandı her tarafı sardı şimdi söndüremiyoruz. Yaklaşık 2 bin dönüm var yanan yer var. Binlerce ağacımız komple yandı" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.