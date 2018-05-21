Mangaldan Ramazan’da da vazgeçmediler

Mesire alanları iftar için dolup taştı.

Mangal ve pikniğe olan düşkünlükleriyle bilinen Sivaslılar, Ramazan’a rağmen bu kültürlerinden ödün vermedi. Sivas’ta bulunan mesire alanları bu kez iftar için dolup taştı. İftara yakın saatlerde yakılan mangallardan çıkan yoğun duman ilginç görüntüler oluşturdu. İftar için mesire alanlarını tercih eden Sivaslılar, iftar saatlerindeki soğuğa da aldırış etmedi.

Paşabahçe mesire alanında iftar hazırlığı yapan Sivaslılar, hava soğuk olsa da mangal yakmanın keyfine vardıklarını belirterek, “Tek aktivitemiz mangal, hem orucumuzu açacağız hem de iftarımızı yapacağız. Bu mesire alanlarını oluşturan belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.