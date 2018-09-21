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Masa tenisinde dereceye giren genç sporcuya ödül

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür masa tenisinde Türkiye ikincisi olan Şeyda Toprak’a çeşitli ödüller verdi.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür masa tenisinde Türkiye ikincisi olan Şeyda Toprak'a çeşitli ödüller verdi.


14-16 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Gürün Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun olan Şeyda Toprak, 6-10 Klas Kadın Takımlar Birincisi, 6-7-8 Klas Kadın Ferdi Türkiye ikincisi oldu. Genç sporcu Kaymakam Hicabi Aytemür'ü ziyaret etti. Kaymakam Aytemür genç sporcuyu tebrik edip başarılarının devamını diledi.


Aytemür, başarısında dolayı genç sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

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