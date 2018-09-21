Masa tenisinde dereceye giren genç sporcuya ödül

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür masa tenisinde Türkiye ikincisi olan Şeyda Toprak'a çeşitli ödüller verdi.

14-16 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Gürün Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun olan Şeyda Toprak, 6-10 Klas Kadın Takımlar Birincisi, 6-7-8 Klas Kadın Ferdi Türkiye ikincisi oldu. Genç sporcu Kaymakam Hicabi Aytemür'ü ziyaret etti. Kaymakam Aytemür genç sporcuyu tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Aytemür, başarısında dolayı genç sporcuya çeşitli hediyeler verdi.