Maymuncukla girdikleri evden 25 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Sivas'ta maymuncukla girdikleri evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, polis ekiplerince 19 farklı işyerinin güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı.

Olay, 12 Ekim günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınan T.B., polise haber verdi. İhbar üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli şahısların olay öncesinde ve olay sonrasındaki geçiş yaptıkları 19 farklı iş yerinin kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme hırsızlık olayına karıştığı düşünülen 3 kadın tespit edildi. Çalışmaya devam eden polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki halk otobüsü durağında güvenlik kameralarınca tespit edilen S.K.ve P.G. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 6 adet maymuncuk diye bilinen kapı anahtarı ele geçirildi. Mevsimlik işçi olarak Sivas'a geldiğini öğrenilen iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri hırsızlık olayına karıştığı düşünülen G.K. adlı şahsı yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.