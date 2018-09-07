TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri Medicana Sivas Genel Müdürü Şerafettin Demiray’ı ziyaret ederek, üyelere yönelik sağlık desteği ile ilgili protokol imzaladı. Sağlık sektöründe Türkiye’nin önemli isimlerinden Medicana’dan TSYD üyelerinin indirimli yararlanacağını dile getiren Demiray,"Medicana Sivas olarak Türkiye Spor Yazarları Sivas Şubesi ile yaptığımız protokol gereği üyeler hastanemizden yüzde 20 indirimli olarak yararlanacaklar" dedi

Demiray, TSYD Sivas Şube ile yapılan protokole ek olarak, sadece Sivas’ta bulunan TSYD üyelerine bir defaya mahsus ücretsiz olarak Check-Up hizmeti vereceklerini de sözlerine ekledi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise,"Türkiye’nin sağlık sektöründe öncü isimlerinden birisi olan Medicana’ya Türkiye Spor Yazarları mensuplarına yönelik verdiği sağlık desteğine teşekkür ederiz" dedi.

İmzalanan protokolün ardından Çağlayan günün anısına Demiray’a plaket takdim etti.