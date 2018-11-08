Medicana Sivas Hastanesi'nden öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katıldı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, yaptıkları görüşmenin ardından yüzde 20 olarak imzalanan indirim sözleşmesinin, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yıl sonuna kadar yüzde 25 olarak uygulanması yönünde karar aldıklarını söyledi.

1 yıl süreyle imzalanan indirim sözleşmesinin kurum personeli ve birinci derece aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yüzde 20 oranında indirimle faydalanmasını kapsadığını belirten Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Demiray ise yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla indirim oranını yüzde 25'e çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Öğretmenler gününe özel kampanyaya, indirim kapsamı dışındaki kadın doğum hizmetlerinin de dahil edildiğinin altını çizen Demiray, bu indirimin yarından geçerli olmak üzere yılsonuna kadar yüzde 25 olarak uygulanacağını, yeni yıl itibariyle ise kadın doğum hizmetleri dışındaki indirim oranının yüzde 20 olarak devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Demiray ve Savaşçı, Sağlık Hizmetleri İndirim Protokolünü imzaladı.