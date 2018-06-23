Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 10:57

Medicana, Sivaspor ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Medicana, Sivaspor ile sözleşme yeniledi

23 Haziran 2018 10:57


2015 yılında 1.5 yıllık isim sponsorluğu ve sağlık sponsorluğu yapan Medicana Sağlık Grubu, 2015 yılından itibaren devam eden sağlık sponsorluğunu 2018-2019 yılı için Sivasspor ile yeniden imzaladı.


Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray,"Sivasspor’un sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz, şehrin en değerli markası Sivasspor, şehir halkını gururla temsil ediyor. Bizlerde Medicana Sivas Hastanesi olarak buna destek olmaya çalışıyoruz. Bu sözleşme ile Sivasspor’un sağlığı bize emanet diyoruz, profesyonel futbolcularımızın, alt takım futbolcularımızın, teknik kadronun sağlık ihtiyaçlarında yanınızdayız diyoruz. Bu sezonun Sivasspor’umuz için başarının ön planda olduğu başta sağlık sorunları olmak üzere sorunlardan uzak kaldığı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.


Sivasspor Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan ise,"Yıllardır Medicana Hastaneleri ile sağlık ortaklığımız devam ediyor, hastanelerimizden memnunuz ihtiyacımız halinde her zaman yanımızda oluyorlar. Bu sezonun sağlık kontrollerine bu hafta başlıyoruz, umarım sağlık sorunlarımızın olmadığı başarılı bir sezon geçiririz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç