Medicana, Sivaspor ile sözleşme yeniledi

2015 yılında 1.5 yıllık isim sponsorluğu ve sağlık sponsorluğu yapan Medicana Sağlık Grubu, 2015 yılından itibaren devam eden sağlık sponsorluğunu 2018-2019 yılı için Sivasspor ile yeniden imzaladı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray,"Sivasspor’un sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz, şehrin en değerli markası Sivasspor, şehir halkını gururla temsil ediyor. Bizlerde Medicana Sivas Hastanesi olarak buna destek olmaya çalışıyoruz. Bu sözleşme ile Sivasspor’un sağlığı bize emanet diyoruz, profesyonel futbolcularımızın, alt takım futbolcularımızın, teknik kadronun sağlık ihtiyaçlarında yanınızdayız diyoruz. Bu sezonun Sivasspor’umuz için başarının ön planda olduğu başta sağlık sorunları olmak üzere sorunlardan uzak kaldığı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

Sivasspor Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan ise,"Yıllardır Medicana Hastaneleri ile sağlık ortaklığımız devam ediyor, hastanelerimizden memnunuz ihtiyacımız halinde her zaman yanımızda oluyorlar. Bu sezonun sağlık kontrollerine bu hafta başlıyoruz, umarım sağlık sorunlarımızın olmadığı başarılı bir sezon geçiririz" diye konuştu.