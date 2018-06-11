Mehmetçiğin nohut ihtiyacını Sivas karşılayacak

2018 yılında başlatılan ve 3 yıl devam edecek olan ’Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi’ kapsamında nadas alanları üretime kazandırılacak. Üç aşamadan oluşacak olan proje; 2018 yılında nohut Ekimi, 2019 yılında hububat üretimi ve 2020 yılında tekrar nohut ekimi ile son bulacak. Proje kapsamında şuana kadar merkez dahil 12 ilçede 11 bin 029 dekar arazide nohut ekimi yapıldı.

Yeniboğazkesen ve Üçtepe köyünde yapılan saha kontrollerine katılan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız,"İlimizde Nisan ayının kurak geçmesi nohut üreticisini endişelendirmiş olup, Mayıs ayındaki yağışlar bu eksiği kapatmıştır. Ancak Mayıs ayındaki yağmurların mevsim normallerinin üzerinde olması nohutun ana hastalıklarından olan antraknoz hastalığına dikkat edilmesi gerekliliğini doğurmuştur. İl müdürlüğümüz teknik personellerince merkez Yeniboğazkesen ve Üçtepe köyünde yapılan saha kontrollerinde hastalık etmenine rastlanılmamıştır. İlimiz nohut yetiştiriciliğinde önceki yıllarda önemli verim kaybına neden olan antroknoz ve yeşil kurt zararlısına karşıda kontrollerin yapılıp hastalık ve zararlının görülmesi ile beraber kimyasal mücadelenin yapılması gerekmektedir. Nohut üreticilerimizin de arazilerini kontrol edip zararlı ve hastalık belirtilerini gördüklerinde il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmesi halinde gerekli ilaç tavsiyeleri yapılacaktır." dedi.

Projeyi anlatan Yıldız,"Bu projenin amacı sertifikalı tohum kullanımının artırılması, nadas alanlarının daraltılması ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile üretici arasında imzalanacak alım garanti sözleşmesi ile sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde proje kapsamında yetiştirilecek nohut Mehmetçiğin nohut ihtiyacında kullanılacaktır. 2018 üretim döneminde hibe sözleşmesi imzalanan üretici ile belirlenen parsellerde Azkan cinsi sertifikalı nohut ekimi gerçekleştirildi. Bu projede Azkan çeşidi kullanılmasının sebebi, kurağa, soğuğa, antraknoz hastalığına karşı dayanıklı bir çeşit olması, erkenci, bakla dökme özelliği olmayan ve makineli hasada uygun çeşit olmasıdır." diye konuştu.