Mehmetçik için kurban kesildi

Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı olması için ilk olarak Altınyayla ilçe meydanında şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra sloganlar eşliğinde harekata destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Mehmetçik için 58 küçükbaş hayvan kurban edildi.

İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, "Kurban bağışlayan kurum kuruluş çalışanları ile hayırsever vatandaşlara teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun, Sivas’ı temsilen 58 baş kurban kesiyoruz, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin, devletimizi muzaffer eylesin."dedi.