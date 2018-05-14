Mehmetçik İlkokulu’ndan Hayat Ağacına yardım

Okul idareci, öğretmen ve öğrencilerin katkıları ile yaklaşık toplanan gıda yardımları derneğe teslim edildi.

Okul Müdürü İlyas Karahan, bazı öğretmen ve öğrenciler, yardımları teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler, Gıda Bankası’nın gıda, temizlik, giyim ve diğer reyonlarını gezerek, buranın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldılar.

Mehmetçik İlkokulu Müdürü İlyas Karahan, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına Ramazan ayı öncesinde bir nebze olsun katkıda bulundukları için memnuniyetini belirterek, Hayat Ağacı Derneği’nin faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Ziyarete katılan bazı öğrenciler de, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirten yazılarını okudular." dedi.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, kolilerin sayılmasının ardından Mehmetçik İlkokulu’nun, çay, şeker, makarna, un, hazır çorba, çocuk bezi ve benzeri olmak üzere toplam 517 adet muhtelif ürün topladığını belirterek, katkılarından dolayı okul idarecisi, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.