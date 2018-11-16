İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melek Ahmet'ten örnek hareket

Sivas’ın Gürün ilçesinde Melek Ahmet lakaplı taksici Ahmet Çam, yolda bulduğu cüzdanı polis merkezinde cüzdanı arayan sahibine ulaştırdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Melek Ahmet lakaplı taksici Ahmet Çam, yolda bulduğu cüzdanı polis merkezinde cüzdanı arayan sahibine ulaştırdı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Melek Ahmet lakaplı Ahmet Çam, örnek davranışı ile lakabını hak ettiğini ispatladı. Geçtiğimiz gün Malatya'dan İstanbul'a giden Furkan Hakverdi isimli yolcu dinlenmek için girdiği bir tesiste cüzdanını düşürdü. Yola çıktıktan sonra durumu fark eden Hakverdi, cüzdanı aramak için geri döndü. Bu sırada ise cüzdanı bulan Ahmet Çam, elindeki cüzdanla polis merkezine başvurdu. Hakverdi ve Çam polis merkezinde bir araya geldi. Cüzdanı sahibine teslim eden Emniyet Amiri Enis Şimşek, Çam'a örnek hareketinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.