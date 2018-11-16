Melek Ahmet'ten örnek hareket

Sivas'ın Gürün ilçesinde Melek Ahmet lakaplı taksici Ahmet Çam, yolda bulduğu cüzdanı polis merkezinde cüzdanı arayan sahibine ulaştırdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Melek Ahmet lakaplı Ahmet Çam, örnek davranışı ile lakabını hak ettiğini ispatladı. Geçtiğimiz gün Malatya'dan İstanbul'a giden Furkan Hakverdi isimli yolcu dinlenmek için girdiği bir tesiste cüzdanını düşürdü. Yola çıktıktan sonra durumu fark eden Hakverdi, cüzdanı aramak için geri döndü. Bu sırada ise cüzdanı bulan Ahmet Çam, elindeki cüzdanla polis merkezine başvurdu. Hakverdi ve Çam polis merkezinde bir araya geldi. Cüzdanı sahibine teslim eden Emniyet Amiri Enis Şimşek, Çam'a örnek hareketinden dolayı teşekkür etti.