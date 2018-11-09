Sivas'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Futbol turnuvası devam ediyor. Üçüncü maçların oynandığı turnuvada meşin yuvarlak askıda ekmek için ağlarla buluşuyor.

Ağustos 2017'de başlatılan, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktada uygulanan Askıda Ekmek Projesi'ne destek veren hayırsever vatandaşların paylaştığı ekmek sayısı bugüne kadar 537 bini aştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek almayı hedefleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in girişimleriyle Sivas'ta 'Askıda Ekmek Futbol Turnuvası' başlatıldı. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve birçok kamu ile özel kurumun yer aldığı turnuvada grup aşamalarında üçüncü maçlar oynanmaya devam ediyor.

Oldukça çekişmeli ve dostluk havasında geçen maçlarda takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Meşin yuvarlağın askıda ekmek için ağlarla buluştuğu turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından birinci takım için 5 bin, ikinci takım için 2 bin 500 ve üçüncü takım için ise bin ekmek askıya bırakılacak.