Meslek sahibi olup, para kazanıyorlar

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'ne vasıflı eleman yetiştirmek için sanayi tipi makinelerle İŞKUR destekli kursların düzenlendiği Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezi'nde 'Düz Sanayi Makineleri Kursu' için kura çekimi yapıldı.

Bünyesindeki eğitim, kültür ve yaşam merkezlerinde her yaştan insanın sosyal hayata entegrasyonu ve meslek edinmelerine yardımcı olan Sivas Belediyesi, özellikle kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları adına her geçen gün yeni bir kurs açıyor. Her yıl 100'ün üzerinde farklı alanda, yaklaşık 5 bin kursiyere eğitim veriliyor.

Bu anlamda belediye, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikalarının iş birliğinde açılan 'Düz Sanayi Makineleri Kursu' için kura çekimi düzenledi. 25 kadın kursiyerin katılacağı kurs günlük 6 saat sürecek. 56 gün boyunca devam etmesi planlanan eğitimlerde kursiyerlere günlük 25 lira ödeme yapılacak.

Kurslar sonrası meslek sahibi olacak kursiyerler herhangi bir tekstil fabrikasında rahatlıkla iş imkanı bulabilecek. İsterlerse de kendilerine ait bir işyeri açabilecekler.