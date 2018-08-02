Mevlana Tüneli’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların açılmasıyla birlikte merkezdeki trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan Mevlana Tüneli’nde delme işlemlerinin ardından bağlantı yolları için gerekli kamulaştırmalar yapılarak 20 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yol açma çalışmalarının ardından tünele asfalt dökülmeye başlandı. Ekiplerin hummalı bir şekilde sürdürdüğü asfalt çalışmalarının kısa zamanda tamamlanarak tünelin araç trafiğine açılması hedefleniyor. Projenin resmi açılışının ise önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor. Tüneldeki çalışmaları Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ise, projenin Sivas’a büyük değer katacağını dile getirdi.

Tünel içerisinden yürüyerek 5 dakikada geçtiklerini söyleyen Ekinci, "Araçla 1-2 dakika sürmeyecek. Şehre çok uzun yıllar hizmet verecek ve ilerleyen dönemlerde de takdir edilecek bir proje. Başkanımız Sami Aydın ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır hizmetler yapıyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Tünelin halkımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu da, tünelin Sivas’a kazandırılan çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çok büyük vizyon gerektiren bir proje. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Sami Başkan yapar diyoruz. Sivas’a böyle bir proje kazandırdığı için Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Halkımız ileri ki dönemlerde bu projenin faydasını görecek ve dua edecektir." şeklinde konuştu.