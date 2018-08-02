Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 13:27

Mevlana Tüneli’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Sivas Belediyesi’nin şehir trafiğini rahatlatmak adına hayata geçirdiği projeler zincirinin en büyük ve en önemli halkası olan Mevlana Tüneli’nde asfalt çalışmaları başladı.

Mevlana Tüneli’nde asfaltlama çalışmaları başladı

02 Ağustos 2018 13:27


Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların açılmasıyla birlikte merkezdeki trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan Mevlana Tüneli’nde delme işlemlerinin ardından bağlantı yolları için gerekli kamulaştırmalar yapılarak 20 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yol açma çalışmalarının ardından tünele asfalt dökülmeye başlandı. Ekiplerin hummalı bir şekilde sürdürdüğü asfalt çalışmalarının kısa zamanda tamamlanarak tünelin araç trafiğine açılması hedefleniyor. Projenin resmi açılışının ise önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor. Tüneldeki çalışmaları Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ise, projenin Sivas’a büyük değer katacağını dile getirdi.


Tünel içerisinden yürüyerek 5 dakikada geçtiklerini söyleyen Ekinci, "Araçla 1-2 dakika sürmeyecek. Şehre çok uzun yıllar hizmet verecek ve ilerleyen dönemlerde de takdir edilecek bir proje. Başkanımız Sami Aydın ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır hizmetler yapıyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Tünelin halkımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu da, tünelin Sivas’a kazandırılan çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çok büyük vizyon gerektiren bir proje. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Sami Başkan yapar diyoruz. Sivas’a böyle bir proje kazandırdığı için Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Halkımız ileri ki dönemlerde bu projenin faydasını görecek ve dua edecektir." şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç