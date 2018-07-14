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14 Temmuz 2018 12:47

Mezarı gören veresiye teklif edemiyor

70 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyen esnaf, dükkanının girişinde yaptığı mezara veresiye için mezar taşı dikti.

Mezarı gören veresiye teklif edemiyor

14 Temmuz 2018 12:47


Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesinde tornacılık yapan Vedat Demiray isimli esnaf, 70 bin TL’lik veresiye alacağını tahsil edemeyince tepki çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Veresiye ile iş yapmama kararı alan Demiray bu kararını veresiye teklif etmek isteyenlere bulduğu bu ilginç çözümle anlatmayı tercih etti. Sivaslı esnaf dükkanının girişine bir mezar yaptı. Çevre düzenlemesi ve ekili çiçekleri ile gerçeğini aratmayan mezara üzerinde “Veresiye. Doğum tarihi : bilinmiyor. Ölüm tarihi: dün” yazdı. Mezarı gören müşteriler artık veresiye teklif etmeye cesaret edemiyor. Demiray iş yerinin içerisinde birde veresiye için taziye ilanı bulanan tabela astı.


Mezarda 70 bin TL yatıyor


Demiray veresiye için bulduğu ilginç çözümle ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı şirketlere yaptığımız veresiye işlerden dolayı tahsil edemediğimiz 70 bin TL’miz oldu. Artık veresiye iş yapmama kararı aldım. Sabah geldim burada mezarını yaptım. İçeride de ölüm ilanını astım. Bu mezar boş görünse de içinde 70 bin TL param yatıyor. Artık veresiye iş yapmayacağımı bu tepki ile belirtmiş oldum. Görenler artık veresiye teklifinde bulunamıyor” dedi.




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