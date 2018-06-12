Esnaf ve vatandaşlardan destek ve dua isteyen Özyürek, "Cumhur İttifakı’nın 2023’e kadar devam edeceğini belirterek bu birlikteliği bozmak isteyenlere inat Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Seçim çalışmalarına hızlı başladıklarını ve gelişen Türkiye için yollara düştüklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekevili adayı Ahmet Özyürek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Atatürk Caddesi ve Kepenek Caddesi mevkinde bulunan esnafları tek tek gezerek sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayan Özyürek esnaftan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gittiği her yerde Cumhur İttifakı’nın doğru bir karar olduğunu söyleyen esnaflar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise güçlü bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisine oy vereceklerini söyledi.

Özyürek, İttifak’ın 25 Haziran’da sona ereceği şeklinde dedikoduların üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli tarafından 2023 yılına kadar yapılan ve ülke bekası ön planda tutulan bir ittifaktır. Bunun sona ereceğini söyleyenler milliyetçi ve muhafazakar kesimin birlikteliğinden rahatsız olan yada kendi şahsi menfaatleri peşinde koşan insanlardır. Halkımız bu tür dedikodulara itibar etmesin ve 24 Haziran’a kadar ülkemizin bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan için milletvekilliğinde ise MHP’ye destek olsunlar."

Daha sonra Pazartesi Pazarı’nda gezilerine devam eden Özyürek, pazarcı esnaflarının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Özyürek’e gezisinde Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın da eşlik etti.