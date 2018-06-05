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05 Haziran 2018 18:16

MHP Milletvekili Adayı Uygunuçarlar seçim çalışmalarını sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2’inci sıra Milletvekili Adayı Dr.

MHP Milletvekili Adayı Uygunuçarlar seçim çalışmalarını sürdürüyor

05 Haziran 2018 18:16

Volkan Uygunuçarlar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Sivas’ı karış karış gezen ve halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan MHP Sivas Milletvekili Adayı Uygunuçarlar,"6 Haziran Çarşamba günü Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Sivas’a gelecek. Taha Akgül Spor Salonu’nda saat 15.00’de yapılacak olan Bölge İstişare Toplantısı’na tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.


Uygunuçarlar, "Biz herhangi bir beklenti içerisinde olmadan ülkemizin devletimizin bekası için hiçbir menfaat gözetmeden aday olduk. Güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanlığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise Milliyetçi Hareket Partisine destek istiyoruz" dedi.


Bir vatandaşın ’Ankara’ya gidince burayı unutuyor milletvekilleri’ sözlerine ise Milletvekili Adayı Uygunuçarlar,"Allah bize kaldıramayacağımız vebali yüklemesin, bizi vebal altında ezdirmesin. Biz Ankara’ya gidiyoruz ama bir ayağımız burada olacak. Sizi Ankara’ya yormayacağız, biz burada olacağız" diye konuştu.




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