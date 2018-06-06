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06 Haziran 2018 10:02

MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek: "TBMM’de güçlü bir MHP olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 1’inci sıra Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek:

06 Haziran 2018 10:02


Kurum ziyaretleri kapsamında Sivas Barosu’nu ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Gittiği her yerde yoğun ilgi gören Özyürek, MHP Sivas Kadın Kolları Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı.


Burada büyük bir coşkuyla karşılanan Milletvekili Adayı Özyürek, Sivas’ın artık Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekilini meclise göndermesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliği seçimlerinde ise güçlü bir Türkiye için Milletçi Hareket Partisi’ne destek olunması gerektiğini söyledi.


Özyürek, kadınların siyasetteki önemine değinerek,"Kadınlarımız, Cumhur İttifakı’na sahip çıksın, destek olsun. Saha çalışmalarımıza destek versin, çalışmalarımızı anlatsın. Genel başkanımızın da söylediği gibi adayımız Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçtireceğiz. TBMM’de de güçlü bir MHP olacak. Vatanını milletini seven herkesten bu konuda destek bekliyoruz. MHP bu ülkenin kumu, çimentosu ve teminatıdır." şeklinde konuştu.


Özyürek, MHP Lideri Bahçeli’nin seçim çalışmalarını Sivas’tan başlatacağına da dikkat çekti.




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