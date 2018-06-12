MHP Sivas 2’nci sıra milletvekili adayı Volkan Uygunuçarlar Yıldızeli ilçesini ziyaret ederek, Esnaf Ve Sanaatkarlar Odası, Esnaf Kredi Ve Kefalat Kooperatifi, Ziraat Odası, Tarım ve Köy İşleri İlçe Müdürlüğü, Güneykaya Beldesi, Sarıyar ve Kargın köylerini ziyaret ederek vatandaşlardan Cumhur İttifakı’na destek istedi.

İttifakının sadece seçim ittifakı olmadığına dikkat çeken Uygunuçarlar,"Cumhur İttifakı 5 yıl için iki partinin bir araya gelerek milli duruşun sonucu ve 2023’e kadar devam edecek bir birlikteliktir. Beraber omuz omuza yürüteceğimiz bir çalışmadır" dedi.

Yıldızeli’nde odaları da ziyaret eden Volkan Uygunuçarlar,"Genel başkanımızın şöyle bir özelliği vardır; şahsi nefsi her şeyi ayaklar altına alır. Devletin milletin bekası için Cumhurbaşkanımız ile birlikte milli bir duruş sergileyerek Cumhur İttifakını oluşturdular. Bu Cumhur İttifakı seçim ittifakı değil 2023’e kadar beraber çalışılacak. İçeri de ve dışarı da bu ülkeye zarar vermeye çalışanların üstüne basacak olan bir ittifaktır. Rabbim birliğimize zarar vermesin araya nifak düşürmeye çalışanlara izin vermesin bu ülke hepimizin devlet olmadan hiçbir şey olmaz."şeklinde konuştu.

Güneykaya ve Kargın Belde teşkilatında vatandaşlarla bir araya gelen Uygunuçarlar belde sakinlerinden destek istedi. Burada konuşan Uygunuçarlar şunları kaydetti:

"İnşallah aramıza fitneyi fesat sokmayacağız. İki lider ittifakı kurdu, Türk milleti de bu ittifakı gönlüne düşürdü. 24 Haziran’da sandıkta mühürleyecek. 25 Haziran’da bu ittifak bozuluyor diyor birileri. Bu ittifak seçim ittifakı değil, bu ittifak 2023’e kadar 5 yıllık beraber yürüyüş ittifakı milli ittifak. O fitneyi düşürmeyeceğiz, birinci turda bu işi bitireceğiz. Mecliste de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın çığırtkanlığını yapıyorlar, dışarı çıksın diyorlar, çalışsın diyorlar, tekrar açılımı biz geri getireceğiz diyorlar. Biz o hendekleri kapattık, o PKK’yı oraya gömdük daha bu milleti kandıramazlar. Biz herkes kadar Kürt’üz herkes kadar Türk’üz herkes kadar Çerkez’iz herkes kadar Laz’ız. Biz biriz bin yıllık kardeşliğin teminatıyız, biz biriz öyle burada ağabey-kardeş arasına komşu arasına nifak düşürttürmeyiz."

Uygunuçarlar, belde teşkilatı çıkışı dışarda bekleyen çocuklara ikramda bulundu. Ardından Sarıyar köyüne geçen Uygunuçarlar’ın,"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır sözleri vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Uygunuçarlar,"Cumhur ittifakının iki parçası var Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Burada hiç taviz yok mecliste de devlet adamı Devlet Bey için güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi bu çok önemli bu ittifakı millet gönlüne düşürdü, seçimde de mühürleyecek" dedi.