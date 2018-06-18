MHP Sivas Milletvekili adayı Uygunuçarlar’a Hafik’te büyük destek

Volkan Uygunuçarlar, seçim çalışmalarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. Seçim çalışmaları kapsamında Soğuk Çermik’te vatandaşlarla bir araya gelen Uygunuçarlar ardından Hafik ilçesine giderek ilçe esnafı ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak destek ve dua istedi.

MHP Sivas Milletvekili adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar seçim gezilerine devam ediyor. Sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayan Uygunuçarlar Soğuk Çermik Kaplıcasını ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Uygunuçarlar, 24 Haziran seçimleri için destek ve dua istedi.

Ardından Hafik ilçesine geçen Uygunuçarlar, ilçede vatandaşlar ve partililerin coşkusuyla karşılandı. Burada esnafları tek tek ziyaret eden Uygunuçarlar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Hafik Gölü’ne davet edilen Uygunuçarlar, burada da vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı.

24 Haziran’da milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek vereceğini söyleyen vatandaşlara seslenen Dr. Uygunuçarlar,"Sizlerin yüzlerini yere düşürmeyeceğiz. Sivas için memleketimiz için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Sivas’ın tarım, hayvancılık, turizm anlamında gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Sizler vekile ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Siz Ankara’ya gelmek zorunda kalmayacaksınız. Biz sizin yanınıza geleceğiz, dertlerinizi sıkıntılarınızı dinleyeceğiz. Sivas hak ettiği hizmeti ve yatırımı bizlerle elde edecek" dedi.