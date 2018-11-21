Milletvekili Boyraz ilçesine kamelya hediye etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine 12 adet park kamelyası hediye etti.

Doğduğu toprakları unutmayarak her fırsatta memleketine gelen Milletvekili Boyraz 12 adet park kamelyası hediye ederek hemşehrilerini sevindirdi. Yaklaşık değeri 120 bin lira olan park kamelyalarının 3 adedini Suçatı Mahallesine 2 adedini Bahçeiçi köyü Yusuf Dede Mesire Alanı'na ve geri kalanlarını da Gürün Kaymakamlığı'na gönderen Boyraz birçok kurum ve kuruluşu da destekte bulundu.

İlçe halkı Boyraz'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.