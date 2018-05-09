Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ’Ahican Sivas Yollarında’ sloganıyla 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması’na katılmak üzere memleketi Sivas’a geldi. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 3 gün sürecek olan yarışmaya 15 ülkeden 4 bin 87 kişi, 3 bin 7 robot ile katıldı. Robotlar 12 kategoride yarışacak. Dereceye girecek olan öğrencilere ise TÜBİTAK tarafından para ödülü verilecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmada konuşan Bakan Yılmaz, "Ahican Sivas Yollarında sloganıyla yola çıkan Endüstri 4.0 Yenilebilir Enerji Kaynakları temalı uluslararası yarışmayla amacımız ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılması toplumda bu alanda farkındalığın oluşturulmasıdır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin eğitimleri süresince edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmesini hayata hazırlanmasını, bilimsel düşünerek ürünü geliştirebilmesini girişimci ve rekabetçi bireyler olarak gelişmelerini istiyoruz. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi deneyimlerin sergilenebilir hale getirilmesi de ayrı bir eğitimdir. Hızla gelişen dünyada her geçen gün yeni teknolojilerle tanışıyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan yarışmamızın temasındaki robotta hayatımızın bir çok alanında kendine yer bulan önemli bir kavramdır. Yarışmaya gençlerimiz ve diğer ülkelerden gelen misafir katılımcılar tarafından gösterilen büyük ilgi de gösteriyor ki gerek ülkemizde gerek dünyada güzel bir gelecek hayal eden gençlerimiz var" dedi.

"Büyük icatlar hayal etmekle başlar"

Büyük icatların hayal etmekle başladığını dün hayali kurulan bir çok teknoloji ürünün hayatın bir parçası haline geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz, "Hayal edeceğiz ki hayata farklı açılardan bakabilelim. Hayal edelim ki hayalimiz gerçek olsun. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayalini kurduğumuz şey içinde azimle, sebatla çalışacağız. Hayallerimizle birlikte yarınımız daha güzel daha aydınlık olacak ve yeniden büyük Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Başarı içinde önce hayal gücümüzü ve başarma azmimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Bu dönemde bu ülkeye çok şey kazandırıldı ama kazanılan şeylerin en önemlisi bu millete tekrar özgüvenin kazandırılmış olmasıdır. Bu öz güvenle Türkiye kendi tasarımı olan ilk tankımız Altay’ı üretti. Türkiye kendi üretimi operatif İnsansız Hava Aracı Anka’yı üretti. Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar’ı üretti. Türkiye’nin kendi tasarımı Milli Savaş Gemisi Milgem’i üretti. Türkiye’nin kendi tasarımı piyade tüfeğini üretti. Yine Türk mühendislerin ürünü milli uçağımız Hürkuş’u ve silahlı olanını üretti. Dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün olan ATAK helikopteriyle Göktürk-2 uydusunu üretti" diye konuştu.

"Çağıyla rekabet eden Türkiye istiyoruz"

Çağıyla rekabet eden bilgiyle yüksek katma değerli ürünleri ve ürettiğini ihraç eden ve ihraç ettiği alanda da marka olan Türkiye istediklerin altını çizen Yılmaz, "Bunun da yolu nitelikli mesleki eğitimden geçmektedir. Bu mesleki eğitim sadece pratik değildir, sadece hayal değildir vatandaşımızın talebi neye yönelik ise ona yöneliktir. Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinde birine sahipse bu eğitimde önemli bir mesafe alındığı göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iyi bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir. Bu anlayış içerisinde hayata hazır sağlıklı, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefliyoruz. Bunun içinde önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada ve daha önceki yarışmalarda da gördük ki gençlerimiz ’başarabilirim’, ’yapabilirim’ diyor ve başarıyor, yapıyor. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. İnsanlar arası iletişimin büyük mesafe kaydetmesinin ardından artık nesiller birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4’üncü sanayi devriminin başlangıcındayız. Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileriyle, endüstriyi bir araya getirerek bugüne göre daha düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ancak bir o kadar da yüksek verimle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adıdır. Böylesine önemli bir aşamada bu konunun farkında olarak kendimizi ve gençlerimizi hazırlıyoruz. Bu süreçte en önemli avantajımız teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, öğrenen, geliştiren, sorgulayan genç ve çalışkan bir nesle sahip olmamızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekimin ardından takımların eşleştirilmesiyle yarışmalar başladı.