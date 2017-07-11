Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas’ta şehit ailelerini ziyaret etti

Bakan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas’ta belediye tarafından Kurt Deresi Bölge Parkı’nda yapılan 15 Temmuz Şehitler Ormanı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından hatıra ormanına fidan diken Bakan Yılmaz, daha sonra Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yaşayan 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı’nın babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Kantarcı ve ailesiyle bir süre sohbet eden Yılmaz, ardından Gölova ilçesine bağlı Karaca köyüne geçti. Bakan Yılmaz, burada 15 Temmuz şehidi Sümer Deniz anısına yaptırılan çeşme ve hatıra ormanını gezdi. Bakan Yılmaz, şehidin evini de ziyaret ederek, babası Hüseyin Deniz ile bir süre sohbet etti. Bakan İsmet Yılmaz, Gölova ilçesine bağlı bazı köylerde şehit ailelerini ziyaret ettikten sonra karayolu ile Ankara’ya döndü.