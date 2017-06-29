Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas’ta temaslarda bulundu

Bakan Yılmaz, Sivas temasları kapsamında Türk-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Sivas Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında Şube Başkanı Zeki Ekici’den bilgi aldı. Bakan Yılmaz, daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçerek bazı fabrikaları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz işçilerle sohbet etti.

Bakan Yılmaz, daha sonra 72 yaşında kanserden tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybeden Hidayet Çolakoğlu’nun cenaze törenine katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından Çolakoğlu, Halfelik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bakan Yılmaz, Çolakoğlu’nun ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Yılmaz’a ziyaretlerinde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Selim Dursun, Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da eşlik etti.