Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:37

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas’ta temaslarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas’ta çeşitli temaslarda bulunurken, kanserden vefat eden gazeteci Hidayet Çolakoğlu’nun cenazesine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas’ta temaslarda bulundu

29 Haziran 2017 17:37


Bakan Yılmaz, Sivas temasları kapsamında Türk-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Sivas Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında Şube Başkanı Zeki Ekici’den bilgi aldı. Bakan Yılmaz, daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçerek bazı fabrikaları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz işçilerle sohbet etti.


Bakan Yılmaz, daha sonra 72 yaşında kanserden tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybeden Hidayet Çolakoğlu’nun cenaze törenine katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından Çolakoğlu, Halfelik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bakan Yılmaz, Çolakoğlu’nun ailesine başsağlığı diledi.


Bakan Yılmaz’a ziyaretlerinde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Selim Dursun, Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:45
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!