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25 Mayıs 2018 16:14

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenler var"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İstiyorlar ki bağımsız bir Türkiye olmasın, bağımsız dış politika uygulayamasın, bağımsız ekonomik politikaları uygulamasın.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

25 Mayıs 2018 16:14

Dışarıdan da dört gözle Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenler var" dedi.


Bakan Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’dan karayolu ile memleketi Sivas’a geldi. AK Parti Sivas İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Yılmaz partililerle buluştu. Burada konuşan Yılmaz, "24 Haziran millet hükümeti kurmak için bir fırsat. Ama şimdi görüyorsunuz istiyorlar ki bağımsız bir Türkiye olmasın, bağımsız dış politika uygulayamasın, bağımsız ekonomik politikaları uygulamasın. Dışarıdan da dört gözle Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenler var. Aziz milletimiz 24 Haziran’da vereceği kararla da Türkiye’nin tökezlemesini, çağdaş mandacılığa geri dönmesini, IMF’nin önüne gitmesini bekleyenleri de hüsrana uğratacaktır. İnşallah sağlam iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.


Yılmaz, güçlü bir Türkiye için karar vereceklerini bunu hem millet hem de mazlum coğrafyalar için başaracaklarını dile getirerek, "Türkiye, son 200 yıllık Türk devleti tarihinin en güçlü dönemindedir" diye konuştu.


Yılmaz, daha sonra kent meydanındaki MHP’nin ve AK Parti’nin seçim çadırını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.




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