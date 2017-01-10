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10 Ocak 2017 16:56

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın acı günü

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın acı günü

10 Ocak 2017 16:56

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dayısı Ramazan Yılmaz’ın 80 yaşında vefat eden eşi Sevim Yılmaz için Sivas’ın Gürün ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuk annesi Sevim Yılmaz’ın cenazesi, öğle vakti Gürün Ulu Cami’de İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’ın kıldırdığı namazın ardından Pınarönü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Yılmaz ailesinin yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Yılmaz, cenaze törenin ardından ilçeden ayrıldı.



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