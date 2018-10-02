Milli Eğitim Müdürü Savaşçı öğretmenlerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezince hazırlanan 'Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II' projesi ve TÜBİTAK 4004 Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Doğa Ananın Çocukları' projesinde görev alan öğretmen ve akademisyenlerle bir araya geldi. Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programa Şube Müdürü Süleyman Bektaş ve Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Adem Uzun da katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas BİLSEM bünyesinde gerçekleştirilen projelere katkı sağlayan öğretmen ve akademisyenlere teşekkür etti. Savaşçı,"Bilim ve Sanat Merkezimiz, ülkemizdeki en önemli merkezlerden bir tanesi. Sizler, bugüne kadar pek çok projeye imza atarak, öğrencilerimize bilimsel ve analitik düşünmenin kapılarını araladınız ve onlara ilham verdiniz. İnanıyorum ki bu çalışmalarınız artarak devam edecektir. Ben hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savaşçı, daha sonra öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.