Mimar ve Mühendisler Grubu iftarda buluştu

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü ve MMG Sivas İl Temsilcisi Ahmet Sait Akboğa,"Türkiye genelinde ciddi bir teşkilatlanma çalışması yürüten Mimar ve Mühendisler Grubu’nun Sivas’taki temsilciliğini hizmete açtık. Bu vesile ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde görev yapan meslektaşlarımızla tanışmak amacıyla düzenlenen iftar programında bir arada bulunuyoruz. Mimar ve Mühendisler Grubu; 20 yılı aşkın bir süredir verdiği hizmetlerle ülkemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. Düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla mesleki bilgi ve tecrübelerini kamuoyu ve meslektaşları ile paylaşırken, ülkemizdeki çevre, şehircilik, sanayi, teknoloji, AR-GE ve İnovasyon gibi birçok konuya ilişkin yaptığı bilimsel ve isabetli çalışmalarla toplumun gelişimine katkı sunmaktadır. Mimar ve Mühendisler Grubu, ülkemizin kalkınması ve gelişmiş dünya ülkeleri arasında yer alması için yürütülen çalışmalarda, önemli görevler üstlenmeyi amaç edinmektedir. Mesleki dayanışmayı tesis etmenin yanı sıra üyelerinin ve toplumun; sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişimi içinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Türkiye genelinde 10 bini aşkın üyesi bulunan Mimar ve Mühendisler Grubu seçkin bir meslek komitesi olarak teşkilatlanma çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda biz de mensubu olduğumuz Mimar ve Mühendisler Grubu’nun Sivas’taki teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Mimar ve Mühendisler Grubu Sivas Temsilciliği olarak üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, toplumun gelişmesinde etkin rol alan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

İftar programına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta ve üyeler katıldı.