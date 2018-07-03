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03 Temmuz 2018 10:40

Minibüs ile traktör çarpıştı: 19 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile düğün yolcularını taşıyan minibüs çarpıştı, 19 kişi yaralandı.

Minibüs ile traktör çarpıştı: 19 yaralı

03 Temmuz 2018 10:40


Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.30 sularında D-200 karayolunun Sivas-Yozgat bağlantısı Yıldızeli geçişinde meydana geldi. Yıldızeli ilçe merkezine 5 kilo metre mesafede gerçekleşen kazada tarım işçilerini taşıyan 58 YE 135 plakalı traktör ile İstanbul’dan Sivas’a düğün yolcusu taşıyan 34 EB 1865 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada traktörün römorkunda bulunan S.Y., M.Y., F.A., D.Y., M.Y., G.S., İ.G., minibüste bulunan N.K., N.H., İ.S., N.T., A.S.O., E.H., V.C., S.S., K.T., A.H., S.K. ve N.S. yaralandılar. Yaralılar ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan üç yaralı Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.




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