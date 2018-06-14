Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 21:12

Minik Muhammed yaralı babasına ağladı

Sivas’ta bayram tatili için köylerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı.

Minik Muhammed yaralı babasına ağladı

14 Haziran 2018 21:12

Kazada yaralanan 1 yaşındaki Muhammet Mert yerde yaralı yatan babası için ağlayınca 112 sağlık görevlileri Muhammed’i sakinleştirmek için eldivenden balon yaptı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında Haliminhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den bayram tatili için Sivas’a gelen Cihan T. idaresindeki 07 DFR 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İlk önce benzin istasyonunun kamera direğine çarpan otomobil bayrak direğine çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çevredekilerin yardımıyla da araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.



Eldivenden balon sakinleştirdi


Kazanın ardından sürücü Cihan T. yaralı halde ambulans beklerken aynı kazada yaralanan oğlu Muhammed Mert T. yerde yatan babasını görünce ağlamaya başladı. Yaralı baba ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalışırken,"Allah’ım bu mübarek günde inşallah bir şey olmaz" dedi. 112 sağlık görevlileri uzun süre ağlayan Muhammet’i eldivenden yaptıkları balonla sakinleştirdi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan Muhammed Mert T., Serdar A., Zeycan T., Beytan A. ambulanslarla Numune Hastanesi ve Medicana Sivas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç