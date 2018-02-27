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27 Şubat 2018 16:01

Minik öğrenciler tasarruf yaparak yardım etti

Sivas’ta ilkokul öğrencileri Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yaptıkları tasarruftan elde ettikleri geliri Hayat Ağacı Derneği’ne bağışladılar.

Minik öğrenciler tasarruf yaparak yardım etti

27 Şubat 2018 16:01


Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine, elektrik ve su gibi kaynakları tasarruflu kullanmalarını sağlamak amacıyla tasarruf eğitimi verildi. Bu kapsamda minik öğrenciler, okulda veya evde boşa akan musluğu kapatmayan, ışığı söndürmeyen ya da buzdolabı kapağını açık unutan anne ve babalarının kumbaraya 1 TL atmalarını sağladı. Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu Şirinler Sınıfı öğretmeni Leyla Aydın Uzun ve beraberindeki bir grup öğrenci, kampanya süresince topladıkları yardımı teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası’nın, gıda, temizlik ve giyim gibi reyonlarını gezdiler.


Sınıf öğretmeni Leyla Aydın Uzun, çocukların, okulda ve evde nasıl tasarruf yapabileceklerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini, böylece öğrencilere duyarlılık kazandırmak istediklerini söyledi.


Minik öğrencilerin, enerji kaynaklarından tasarruf sağlamak amacıyla gösterdikleri dikkat sayesinde biriktirilen 116 TL, Hayat Ağacı Derneği’ne makbuz karşılığında teslim edildi. Öğrenciler, bu vesile ile hem tasarrufu, hem de bu tasarruf sayesinde ihtiyaç sahiplerine yardım edebileceklerini öğrenmiş oldu.




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