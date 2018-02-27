Minik öğrenciler tasarruf yaparak yardım etti

Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine, elektrik ve su gibi kaynakları tasarruflu kullanmalarını sağlamak amacıyla tasarruf eğitimi verildi. Bu kapsamda minik öğrenciler, okulda veya evde boşa akan musluğu kapatmayan, ışığı söndürmeyen ya da buzdolabı kapağını açık unutan anne ve babalarının kumbaraya 1 TL atmalarını sağladı. Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu Şirinler Sınıfı öğretmeni Leyla Aydın Uzun ve beraberindeki bir grup öğrenci, kampanya süresince topladıkları yardımı teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası’nın, gıda, temizlik ve giyim gibi reyonlarını gezdiler.

Sınıf öğretmeni Leyla Aydın Uzun, çocukların, okulda ve evde nasıl tasarruf yapabileceklerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini, böylece öğrencilere duyarlılık kazandırmak istediklerini söyledi.

Minik öğrencilerin, enerji kaynaklarından tasarruf sağlamak amacıyla gösterdikleri dikkat sayesinde biriktirilen 116 TL, Hayat Ağacı Derneği’ne makbuz karşılığında teslim edildi. Öğrenciler, bu vesile ile hem tasarrufu, hem de bu tasarruf sayesinde ihtiyaç sahiplerine yardım edebileceklerini öğrenmiş oldu.