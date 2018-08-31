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31 Ağustos 2018 09:28

Minik şef askeri bandoyu yönetti

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bando takımının düzenlediği konserde bando takımına şeflik yapan 6 yaşındaki çocuk, performansı ile izleyenleri coşturdu.

Minik şef askeri bandoyu yönetti

31 Ağustos 2018 09:28


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında 5’inci Piyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde askeri bando konseri düzenlendi. Düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş da katıldı. Vatandaşlar arasında ailesi ile birlikte bando takımının gösterisini izleyen 1’inci sınıf öğrencisi Arel Tozkoparan bando şefini taklit edince şefin dikkatini çekti. Bunun üzerine bando şefi elindeki batonu bandoyu yönetmesi için Arel’e emanet etti. Arel, eline aldığı baton ile bandoyu yönetti. Bir süre takıma Arel izleyenlerden büyük beğeni topladı.




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