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11 Haziran 2018 14:59

Minik tiyatroculardan minik gösteri

Sivas’ta tiyatro sever üç minik, hazırladıkları tiyatro oyununu ilk önce apartman sakinlerinin beğenisine sundu.

Minik tiyatroculardan minik gösteri

11 Haziran 2018 14:59


Sivas’ta tiyatro sever üç minik kız tiyatroya ilk adımlarını hazırladıkları mahalle tiyatrosu ile attı. İrem Öztürk, Nevra Polat ve Zeynep Hazal Torun isimli yaşları 7 ila 9 arasında değişen minikler kendi aralarında yaptıkları çalışma ile minik bir oyun hazırladı. Hazırladıkları oyunu ise iftar sonrası apartman girişinde kendi imkanları ile oluşturdukları sahnede apartman sakinlerinin beğenisine sundu. Miniklerin sahne oluşumunda ev eşyalarını, kostüm olarak ise annelerinin kıyafetlerini kullanmaları dikkat çekti. Köyde yaşayan çiftçi bir kadın ile şehirde yaşayan sosyete bir bayanın hayatlarındaki farklılıkların konu edildiği 30 dakikalık oyunda apartman sakinleri keyifli anlar yaşadı. Oyun beğeni topladı. Minik tiyatrocuların ilk tiyatro deneyimi sosyal medyada da ilgi gördü.




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