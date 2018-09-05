Minik Turan’ın organları üç kişiye umut oldu

Kaza 28 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram tatili için Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık ilçesinden ailesiyle Sivas’a gelen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin, caddeden karşıya geçerken, M.K. (40) idaresindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılan minik Çetin’in dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetimi organ bağışı için Turan’ın ailesi Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti ile görüştü. Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Gece saatlerinde Ankara Başkent Üniversitesi’nde gelen heyet yaklaşık 5 saat süren operasyonla karaciğer ve iki böbreği aldı. Minik Turan’dan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen 3 kişiye umut olurken karaciğerin ve böbreğin bir tanesinin Ankara’da nakil bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.

Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, "28 Ağustos tarihinde araç dışı bir trafik kazasından 4 yaşındaki Turan Engin Çetin hastanemizin acil servisine geldi. Durumu kötüydü. Anestezi Yoğun Bakım Servisi’ne yatışı yapıldı. Bir haftadır hastanemizde tedavisi devam etmekteydi ama dün itibariyle öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleştiği üzere bilindiği üzere hasta tıbbi olarak ölü kabul edilmekte beyin ölümü gerçekleşen hastalarda prosedür gereği aile görüşmeleri yapmamız gerekiyor ve onlarda ricamızda organ bağışını talep ettik. Ailede sağ olsun ortak karar üzerine organ bağışında bulundular. İç organları üzerine bağış oldu. Savcılık kanadıyla bu işlemlerin gerçekleşmesi sağlandı. Organ bağışı kararı verildi. Erzurum bölgeye sunum yaptık. Erzurum’da Ankara’ya Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne sunum yaptı. Organ ihtiyacı olan hastalarımızın organlarının kontrolleri yapıldı. Bunun üzerine hastamızın karaciğeri ve iki böbreği Ankara’dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi. Organlar gidecek ve hastalara nakilleri yapılacak. Bu sayede 3 kişinin hayatı devam etmiş olacak" dedi.

Bir yandan mutlu bir yandan da üzüntülü olduklarını söyleyen Apak, "4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş. Ama bir yandan birilerine tekrar hayata dönmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aile bu konunun basınla paylaşılmasını istedi insanlara örnek olmak amacıyla çünkü onlar bağış yaparken bizim çocuğumuzu bir kaybettik birileri tekrar hayata dönsün istediler" ifadelerini kullandı.

Minik Turan’ın cenazesi ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık köyüne götürülecek.