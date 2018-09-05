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05 Eylül 2018 11:17

Mısır para etmeyince, ineklere yem oldu

Sivas’ta mısır üreticisi, tarlada tane fiyatı 10 kuruşu kadar gerileyince, tarladaki mısırlar ineklere yem oldu.

Mısır para etmeyince, ineklere yem oldu

05 Eylül 2018 11:17


Sivas’ta Turan Bulut ve Ahmet Kaya isimli ortaklar 12 dönüm arazide mısır ekimi yaptı. Hasat olgunluğuna ulaşan mısırlar tane başına 10-15 kuruş aralığında alıcı bulunca, aynı zamanda hayvancılık yapan çaresiz çiftçiler mısırları satmak yerine hayvan yemi olarak kullanmak zorunda kaldı.


Hayvan yeminin tane mısırdan daha pahalı olduğunu belirten Turan Bulut, bu nedenle bu yıl ürettikleri mısırları yem olarak kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bulut, “Bu yıl 12 dönüm alanda mısır ektim. Tane ektik gördüğünüz gibi. Para etmeyince mecburen yemlik olarak ayırdık. Tane olarak 10-15 kuruşu geliyor. Hayvan yemi ise çok daha pahalı. Tarın ürünlerini alırken ucuza alıp satarken pahalıya satıyorlar. Zarar edeceğimiz için mecburen yemlik olarak satmaya karar verdik. Maalesef köylünün ürünü hiçbir zaman para etmiyor. Hükümetimiz bize nakit destek vermesin. Mazotu ve gübreyi düşük versinler, bize bu şekilde yardımcı olsunlar. Şuanda ektiğimiz ile biçtiğimiz baş başa gelmiyor, zarardayız. Mısır üretiminde 80 haneden 30 haneye düştük. Git gide mızır üreticilerinin sayısı azalıyor. Bizim ürünümüz tarlada etmezken büyüklerimiz dışarıdan mısır getiriyor. Bize ucun mazot ve gübre vererek bize destek olsunlar, dışarıdan mısır gelmesin" dedi.


Ahmet Kaya ise mısır üretiminden zarar ettiklerini açıklayarak, “Mazot ve gübre pahalı. Tarladaki ürün de para etmiyor. Zarar ettiğimiz için ürettiğimiz mısırları satmayıp hayvanlarımıza yedireceğiz” şeklinde konuştu.




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