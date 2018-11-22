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Motosiklet çarpar iki dikkatsiz kadın yere serildi

Sivas’ta motosiklet sürücüsü ve iki kadının dikkatsizlikleri kaza ile sonuçlandı.

Sivas'ta motosiklet sürücüsü ve iki kadının dikkatsizlikleri kaza ile sonuçlandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Halit Rıfat Paşa Caddesinde meydana geldi. Kazada tali yoldan ana yola giren bir motosiklet sürücüsü durmayarak, kendisi gibi dikkat etmeden yoldan karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile üçü de yola serildi. Kazada sürücü ve kadınlar yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımı ile yerden kaldırıldı. Bu anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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