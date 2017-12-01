Müftülükten burs kampanyasına 120 bin lira destek

Ziyarette konuşan Vali Gül, yapılan bağışın bir kurum açısından önemli bir rakam olduğunu ifade ederek,"Allah hayrınızı kabul etsin. Bunu tamamen kendi bütçenizden temin ettiniz. Bu davranışta hem diğer kurumlara örnek olmuş oldu, hem de vatandaşlara örnek olmuş oldu. Din görevlilerimiz, cami cemaatlerini de hayır hizmetlerine yönlendiriyorlar. Burada görüldü ki kendileri de imkanları ölçüsünde bu işin içerisinde yer aldılar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Geçen yıl 5 bin bursun hedeflendiğini bu yıl da yine 5 bin hedeflerinin olduğunu belirten Gül,"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2 bin civarında burs vereceğiz. Geçen yıl da yine müftülüğümüzün, din görevlilerimizin çok önemli katkıları vardı. Neye sahip olduğunuz değil, sahip olduğunuzu neye kullandığınız önemlidir. Herkes bir başkasının burs vermesini bekliyor. Bu çok güzel bir şey ama o birinin bu acaba ben olabilir miyim? Meselesine gelmeyince bu iş biraz daha yavaş ilerliyor" diye konuştu.

Şimdiye kadar beklemenin sebebinin de olabildiğince fazla öğrenciye burs vermek olduğunu aktaran Gül,"Müracaat edenler içinde 2 bin kişiye burs vereceğiz. Ancak bunun dışında ihtiyaç sahibi olan, mağdur olan birçok kardeşimiz de vardır. Keşke imkan olsa müracaat eden herkese verebilsek. Ancak belli kriterleri göz önüne alarak seçim yapma zorunluluğumuz var. Bunlarda ailenin ekonomik durumu, kırsalda yada şehirde konaklama, şehit yâda gazi yakını olması, engellilik durumu, okuyan kardeş sayısı gibi hususlardır. Bursumuza müracaat eden öğrenciler objektif kriterlere göre değerlendirilip belirleniyor. Burs verenleri ve alanları internet sayfamızda yayınlıyoruz. Bu süreçten sonrada burs veren olursa 2 bin rakamının üzerine koymuş olacağız. Burs kampanyasına katkınızdan dolayı sizin şahsınızda tüm ilçe müftülerine ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da ilçe müftüleri ile burs için bir toplantı yaptıklarını belirterek, tamamen kendi personellerinin imkanları ile 100 öğrenciye burs katkısı verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından din görevlilerinden ’Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor’ kampanyasına katkı olan 120 bin liralık temsili çek Vali Davut Gül’e takdim edildi.