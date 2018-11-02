Muhtar olursa maaşını ihtiyaç sahiplerine harcayacak

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan Gazi Tokmak seçimi kazanması halinde muhtarlık maaşını almayacağını ihtiyaç sahipleri için harcayacağını açıkladı.

Kale Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek, yeni projeler ile onların ekonomik yaşamlarına katkı sağlamak ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilmek için yetki ve görev isteyen Gazi Tokmak,"Ben mücadeleci biriyim. Mahallemizin gelişmesi, güzelleşmesi için elimden geleni yapmaya gayret göstereceğim. Gece gündüz demeden mahallem için var gücümle çalışacağım. Hak ettiğimi maaşı köydeki ihtiyaç sahiplerine ve işlevsel özelliği kaybolmuş olan muhtarlık binasına bağışlayarak köyün ihtiyaçları İçin harcayacağım. Muhtarlığım boyunca bu böyle devam edecek" dedi.