Muhtar parke taşı parası için kan döktü

Olay saat 11.30 sıralarında Sivas merkezde Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, merkeze bağlı Hocabey köyü muhtarı Bülent Ö., köyün yollarının yapılması için köylüden topladığı parayı birkaç gün önce köyde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Merday Y. (62) ve oğlu Coşkun Y.'den de istedi. Parayı alamayan muhtar bugün sabah tekrar parayı istemek baba ve oğlunun evine gitti. Baba ve oğlun Sivas'a geldiğini öğrenen muhtar Ulu Cami Sokak'ta baba ile oğluyla karşılaştı. Burada başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Muhtar Bülent Ö. yanında bulunan silahla 3 el ateş ederek babayı baldırından oğlunu ise bacağından vurarak kaçtı. Durumu görenler 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından baba ve oğlu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan muhtar 10 dakikada yakalandı

Olay sonrası kaçan muhtarı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri muhtarı ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.