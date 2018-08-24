Mustafa Sarıgül’den bayram rekoru

Bayramın üç gününü Sivas ziyaretine ayıran Sarıgül, 30’dan fazla köyü dolaşarak bir rekora da imza attı.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı nedeniyle Sivas’ a giderek, merkez, Zara ve Hafik ilçelerine bağlı köyleri ziyaret etti. Dolaştığı köylerde yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, Şişli’ye en fazla göç veren Sivaslılardan, önümüzdeki seçimlerde destek istedi. Üç günde 30’un üzerinde köyü dolaşarak bir rekora imza atan Sarıgül, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sivas, İstanbul’a ve Şişli’ye en fazla göç veren illerimizin başında geliyor. Şişli’de yasayan Sivaslı yurttaşlarımız da yaz aylarında ve bayramlarda köylerini ziyaret için sılaya gidiyorlar. Ben de, daha önce Şişli’de birlikte güzel hizmetlere imza attığımız dostlarımızı ve onların yakınlarını kendi memleketlerinde ziyaret etmek istedim. Dolaştığım her köyde yurttaşlarımızın büyük ilgisini gördüm. Bundan dolayı son derece mutluyum. Ama bu ilgi karşılıksız değil. Ben Sivas’ın her köyünde, camisinde, cemevinde, okulunda, meydanında mutlaka bir hizmetimizle de karşılaştım. Yıllardır iyi ve kötü günde, düğünde de cenazede de bu dostlarımızla hep birlikte olduk. Anadolu insanı vefalıdır; onlar da bu ziyaretim sırasında çok buyük vefa örneği sergilediler. Önümüzdeki dönem yine Şişli’de güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirmek için bizimle elele, kolkola, omuz omuza olacaklarını gösterdiler. Ben de onların güvenini asla boşa çikarmayacağım".