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20 Kasım 2017 10:24

Müstehcen yazılar mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Sivas’ta bir mahallede gençlerin duvarlara ve otomobillerin üzerine yazdıkları müstehcen yazılar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Müstehcen yazılar mahalle sakinlerini isyan ettirdi

20 Kasım 2017 10:24

Şahısları güvenlik kamerasıyla tespit eden vatandaşlar şikayetçi oldu.


Olay saat 05.00 sıralarında Çayyurt Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ev ve arabalarına yazılan müstehcen yazılar mahalle sakinlerinin isyan etmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan küçük yaştaki çocuk otomobilin yanına gelerek arabanın ön kaputuna müstehcen yazı yazdı. Müstehcen yazıyı yazdıktan bir süre sonra yanına arkadaşının gelmesiyle oradan ayrıldı. Daha öncelerinde de duvarlara müstehcen yazı yazdıklarına dile getiren mahalle sakinleri kendilerince bir çözüm bularak duvarları yeniden boyadılar. Vatandaşların buldukları çözüm fayda etmeyince durumu polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından işlem başlattı.


"Bu yazıları görünce beynim sulandı"


Çayyurt Mahallesi sakinlerinden Kadir Arpacı, eşi ile markete gitmek için apartmanın garajından çıktıkları zaman bu yazılar ve resimlerlerle karşılaştıklarını söyleyerek, "Bu yazı ve resimleri görünce beynim sulandı. Herhalde Türkiye’de ve Sivas’ta yaşayan her ahlaklı babanın aynı şekilde tepki vereceğini zannediyorum. Hoş bir durum değil. O yazıyı yazarken karşılaşsak belki sinirli bir tepki vereceğiz. Bu çocuklara kızdığımız zaman kovduğumuz zaman adı çocukla uğraşma oluyor. Şu resimlere bir bakın. Biz mahalleli olarak bu sokak arasından çok sıkıntılıyız. Sırf bu olay yüzünden dün akşam buraya sokak lambası takıldı. Yani burası sanki kahvehane. Kahvehaneden daha beter. Baş edemiyoruz. Eşim balkona çıktığı zaman direk bu yazılar ile karşılaşıyor" dedi.




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