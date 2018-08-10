Sivas’a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere "Ne yaptık adam mı öldürdük. Çekin çekin bu ortamı bir daha bulamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Olay 6 Ağustos günü Rahmi Günay Caddesi üzerinden bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. Ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken R.Y. daha sonra iş yerine geldi. Takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 3 kişi ile ilgilenmeye başladı. Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D., ve Yasin İ. olduğunu tespit etti. Adana’ya gittiği belirlenen şüpheliler yapılan çalışmayla yakalandı. Şüpheliler arasında bulunan Yasin İ.’nin 2010 yılında, 1.5 yaşındaki kızını kendisine göstermedikleri için kayınvalidesi Gülten Sansür’ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür’ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevi’nden 9 ay önce firar ettiği, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Yasin İ. Adana’da tutuklanırken diğer şüpheliler Sivas’a sevk edildi.

"Çekin bu ortamı bulamazsınız"

Adana’dan Sivas’a getirilen şüpheliler Fırat Ç. ve Hasan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına,"Ne yaptık adam mı öldürdük. Çekin çekin bu ortamı bir daha bulamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.