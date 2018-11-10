Obezite'den kurtulanlar bir araya geldi

Medicana Sivas Hastanesi çağın hastalığı olan obeziteye dikkat çekmek için bünyesinde obezite cerrahisi olmuş kadınlar ve kadınların yaşam ve spor merkezi üyeleri kahvaltıda bir araya geldiler. Etkinliğe Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Atabey, Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Diyetisyen Filiz Çelik katıldı. Etkinlikte kadınlara, zayıflamada yeni ve en güncel tedavi yöntemleri, obezite ameliyatı sonrası, ameliyattan sonra beslenme ve süreç takibi gibi konular anlatıldı. Daha sonra obezite tedavisi gören kadınlar, obezite tedavisi görmeyi düşünen kadınlarla deneyimlerini paylaştılar. Program kadınların tarihi Eğri Köprü'ye kadar yürüyerek orada hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

"Çağımızda en sık görülen hastalık"

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, obezitenin çağımızda en sık görülen hastalık olduğunu vurgulayarak,"Medicana Sağlık Grubu Sivas Hastanesi ile birlikte kadınların yaşam ve spor merkezi ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizi temel felsefesi ise obezite için harekete geçti. Bildiğiniz üzere obezite artık çağımızda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi ve daha çokta bu hastalığa beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik nedeni ile insanlar bu hastalığa kapılıyorlar. Bizde buna vurguda bulunmak istedik. Elbette öncelik dengeli ve sağlıklı beslenme ve hareket ancak bunlara rağmen bu hastalıktan kurtulamayanlar içinde artık günümüzdü bilimsel olarak ispatlanmış obezite bariatrit dediğimiz ve tip iki diyabetinde önlenmesine yönelik diyabet cerrahileri uygulanmakta" dedi.

127 kilodan 67 kiloya düştü

Obezite tedavisi görerek sağlığına kavuşan Büşra Kurt, "Ameliyat oldum, her şeyi yiyeyim, spor yapmamayım, dikkat etmeyeyim tarzında asla olmadım. Sürekli dikkat ettim ama yine de yedim , sağlıklı beslenmeye özen gösterdim. Sporla destekledim. Hayatımda çok şey değişti. Daha öncesinde karaciğerim yağlıydı, insülin direncim vardı. Oturamıyordum, oturduğum sandalyelere sığmıyordum. Hedefleriniz varsa asla vazgeçmeyin. Mutlaka devam edin. Başaracağınıza da inanan" diye konuştu.