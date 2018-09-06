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06 Eylül 2018 12:41

Öğrenci velisi kayıt işlemleri sırasında müdür yardımcısını darp etti

Sivas’ta öğrenci velisi kayıt işlemleri sırasında okul müdür yardımcısı darp etti.

Öğrenci velisi kayıt işlemleri sırasında müdür yardımcısını darp etti

06 Eylül 2018 12:41

Darp anı okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula öğrencisini kayıt ettirmek için gelen H.E., okulun müdür yardımcısı Sedat Taşar (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenci velisi H.E., müdür yardımcısı Taşar’ı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür yardımcısı Taşar, hastaneye giderek darp raporu alarak H.E.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde polis ekipleri okul müdürünü darp eden öğrenci velisini yakalamak için çalışma başlattı.


Okul müdürünün odasında yaşanan darp anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.




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