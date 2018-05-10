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10 Mayıs 2018 10:09

Öğrenciler Gıda Bankası’nı gezdi

Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri, Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile veren el ile alan eli buluşturan Gıda Bankası’nı ziyaret etti.

Öğrenciler Gıda Bankası’nı gezdi

10 Mayıs 2018 10:09


Öğretmen ve öğrenciler, Gıda Bankası’nın gıda, temizlik, giyim ve diğer reyonlarını gezerek, buranın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldılar. Tarih Öğretmeni Ozan Kartal, Hayat Ağacı Derneği’nin, ihtiyaç sahibi insanlara Gıda Bankası aracılığı ile market ortamında eksiklerini tercihlerine göre alabilme imkanı sağladığını belirterek, Sivas’ta bu tür bir yardım kuruluşu olduğu için memnuniyetini ifade etti.


Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, daha önce Sivas’ta market benzeri bir yardım kuruluşu olduğunu bilmediklerini belirterek, hayır sahiplerini Hayat Ağacı Derneği’ne bağış yapmaya davet ettiler.




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