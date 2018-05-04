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04 Mayıs 2018 11:25

Öğrenciler oyuncaklarını bağışladı

Sivas’ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri başlattıkları kampanyada topladıkları oyuncakları Gıda Bankası’na bağışladı.

Öğrenciler oyuncaklarını bağışladı

04 Mayıs 2018 11:25


Hayat Ağacı Derneği bünyesinde bulunan Gıda Bankası’na yardım etmeyi bir alışkanlık haline getiren Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Yücel Budak’ın başlattığı oyuncak kapsamında topladıkları oyuncakları Gıda Bankası’nı ziyaret ederek teslim etti.


Sınıf Öğretmeni Yücel Budak, daha önce de Gıda Bankası için yardım kampanyaları düzenlediklerini hatırlatarak, bu defa da 15-30 Nisan tarihleri arasında, 15 günlük bir sürede oyuncak kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukları Ramazan ayında sevindirmek istediklerini söyledi.


Hayat Ağacı Derneği’nin kurumsal yapısı ile güvenilir bir yardım kuruluşu olduğunu belirten Budak, burayı kabullendiklerini, sevdiklerini ve yardım etmeyi bir alışkanlık haline getirdiklerini belirterek, bundan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.


Öğrenciler ise ihtiyaç sahibi çocuklar için, kendi oyuncaklarından veya ailelerinin desteği ile topladıkları oyuncakları Hayat Ağacı Derneği teslim etmekten mutlu olduklarını belirttiler.




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