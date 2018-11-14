Öğrenciler telekonferansla NASA'ya bağlandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde öğrenciler NASA'da görev yapan Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız ile telekonferans yolu ile görüştüler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olan NASA'da görev yapan Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, ilçedeki ortaokullar ve Lise öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığının bilişim altyapısı ile bağlandı. Dr. Yıldız, bilim ve uzay ile ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri öğrencilere aktardı. Ayrıca öğrenciler merak ettikleri konuları canlı olarak sorma ve cevap alma imkanı buldular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, müdürlük olarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel anlamda en iyi şekilde yetişmeleri için çalışarak, projeler ürettiklerini belirtti. Okullarda görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerle sürekli istişareler yapıp, toplantılar düzenleyerek başarılarını artırma gayretinde olduklarının altını çizen Turan, "Son olarak ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerimizi NASA'da görev yapan Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız ile telekonferans yolu ile buluşturduk" dedi.