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Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneği'ne yardım

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahibi kimselere destek olan Gıda Bankası, bir yandan da öğrencilerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşması bakımından iyi bir örnek oluyor.


Gıda Bankası'nın yapısı ve işleyişini öğrenen öğrenciler, buraya yardım etmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Gıda Bankası için topladıkları yardımı teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Gıda Bankası'nın, gıda, giyim, temizlik ve diğer reyonlarını gezdi. Öğrencileri bir hafta içerisinde 525 TL yardım topladı. Aynı okuldan başka bir öğrenci de, Hayat Ağacı Derneğine yardım etmek amacıyla biriktirdiği bozuk paralardan oluşan kumbarasını teslim etti.


Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü Sınıf Öğretmeni Abdullah Subaşı, Sosyal Bilgiler dersinde empati konusunu işlerken, Hayat Ağacı Derneği için bir yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını belirterek, herhangi bir zorunluluk oluşturmadıklarını, isteyen öğrencilerin bu kampanyaya katıldığını söyledi.


Öğrenciler, topladıkları para ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, herkesi Gıda Bankası'na yardım etmeye davet ettiler.

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